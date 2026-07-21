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21 июля, 22:45

Культура

В Подмосковье отменили музыкальный фестиваль Outline-2026

В Подмосковье отменили музыкальный фестиваль Outline-2026

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Музыкальный фестиваль Outline-2026 в Подмосковье отменили из-за угрозы атаки беспилотников. Решение приняла администрация Талдомского района, сообщили организаторы. Фестиваль должен был пройти с 21 по 27 июля, причем формат мероприятия предполагал проживание гостей в палатках на территории. Некоторые посетители уже успели заселиться.

Организаторы пообещали в ближайшее время сообщить гостям, которые приобрели билеты, о возврате денег и дальнейших действиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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