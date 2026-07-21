Ущерб от пожара в ЖК на Страстном бульваре оценили в десятки миллионов рублей

Ущерб от пожара в элитном жилом комплексе на Страстном бульваре, где пострадали несколько квартир, может составить десятки миллионов рублей. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

По словам заместителя председателя Союза юристов Москвы Александра Толмачева, если экспертиза установит вину владельца квартиры, где начался пожар, пострадавшие жильцы смогут потребовать возмещения ущерба через суд.

В настоящее время проводится пожарно-техническая экспертиза. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.