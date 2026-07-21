Россиянам могут разрешить регистрировать автомобиль, находящийся в международном розыске

Россиянам могут разрешить регистрировать автомобиль, который находится в международном розыске. Такой законопроект подготовило правительство. Сейчас поставить такую машину на учет нельзя, даже если новый владелец не знал о ее криминальном прошлом. Из-за этого людям приходится обращаться в суд.

Нововведения позволят МВД регистрировать такие авто, чтобы защитить добросовестных покупателей и упростить решение подобных ситуаций.

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