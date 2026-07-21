Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 07:45

Транспорт

Россиянам могут разрешить регистрировать автомобиль, находящийся в международном розыске

Россиянам могут разрешить регистрировать автомобиль, находящийся в международном розыске

Собянин рассказал о строительстве связки между МСД и улицей Академика Королева

Новые маршруты проекта "Москва – область" запустят в Путилково

Водитель самоката напал на семью в Москве

На юге Москвы началось строительство двух станций Бирюлевской линии метро

Собянин рассказал о строительстве связки между МСД и улицей Академика Королева

"Новости дня": инновационные турникеты начали тестировать на МЦД-2 и МЦД-4

Собянин проверил ход строительства магистрали между МСД и улицей Академика Королева

Инженерные сети переустраивают на площадках будущих станций Бирюлевской линии метро

Началось строительство еще двух станций Бирюлевской линии метро

Россиянам могут разрешить регистрировать автомобиль, который находится в международном розыске. Такой законопроект подготовило правительство. Сейчас поставить такую машину на учет нельзя, даже если новый владелец не знал о ее криминальном прошлом. Из-за этого людям приходится обращаться в суд.

Нововведения позволят МВД регистрировать такие авто, чтобы защитить добросовестных покупателей и упростить решение подобных ситуаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоМаксим ШаманинПолина Брабец

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

Как правильно посещать с собакой pet-friendly места?

Если собака крупнее 5 килограммов, она должна быть на поводке и в наморднике

В кафе и других общественных местах собаке не разрешается находиться на сиденьях для людей

Читать
закрыть

Почему москвичи стали активно бронировать грибные туры?

Спрос на грибные туры объясняется незнанием местности

Эксперты уверены: это очень полезно для здоровья и эмоционального состояния

Читать
закрыть

На что указывают отставки в украинской армии?

Александр Сырский официально уволен с поста главнокомандующего ВСУ

Эксперты уверены: отставка связана с борьбой за бюджет Минобороны Украины

Читать
закрыть

Какие привычки помогут сохранить мозг здоровым на долгие годы?

Мозг и голову важно беречь от травм с раннего возраста

Важно вести активный образ жизни, правильно питаться и исключить вредные привычки

Читать
закрыть

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика