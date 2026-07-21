21 июля, 07:30Политика
Американский журналист Карлсон назвал главу евродипломатии Каллас глупым ребенком
Американский журналист Такер Карлсон назвал главу евродипломатии Каю Каллас глупым ребенком. По его словам, на одной из встреч с дипломатами ее выступление вызвало недоумение у присутствующих.
Карлсон назвал Каллас недостаточно компетентной, а ее речь – поверхностной. Также журналист поставил под сомнение решение Евросоюза назначить женщину на руководящую должность.
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