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21 июля, 07:30

Политика

Американский журналист Карлсон назвал главу евродипломатии Каллас глупым ребенком

Американский журналист Карлсон назвал главу евродипломатии Каллас глупым ребенком

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Американский журналист Такер Карлсон назвал главу евродипломатии Каю Каллас глупым ребенком. По его словам, на одной из встреч с дипломатами ее выступление вызвало недоумение у присутствующих.

Карлсон назвал Каллас недостаточно компетентной, а ее речь – поверхностной. Также журналист поставил под сомнение решение Евросоюза назначить женщину на руководящую должность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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