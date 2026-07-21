Собянин рассказал о строительстве связки между МСД и улицей Академика Королева

Новая магистраль, которая свяжет между собой Московский скоростной диаметр (МСД) и улицу Академика Королева, готова примерно на 60%. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

По его словам, это один из самых сложных по возведению проектов. Он включает в себя путепровод через третий диаметр и две эстакады – с Дмитровского шоссе и с Валаамской улицы. Трудности вызывает то, что трассу прокладывают параллельно с другими реализующимися масштабными проектами.

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