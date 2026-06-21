Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

В Москве 21 июня отмечают День медицинского работника. С праздником всех представителей этой профессии поздравил Сергей Собянин. В мессенджере MAX глава города подчеркнул, что в мире нет ничего дороже здоровья и никого важнее врачей.

По словам мэра, благородный труд медиков сопровождает человека с самых первых мгновений жизни. На сегодняшний день столичная медицина – это высокий профессионализм, новейшие технологии, сложнейшие операции и современные методы реабилитации.

Город активно внедряет современные стандарты оказания помощи и создает на базе медицинских учреждений особую исцеляющую среду.

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