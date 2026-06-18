Глава Московской области сообщил о 17 пострадавших в результате атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в Московской области в четверг, 18 июня, пострадали 17 человек, включая 2 детей. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, 9 пострадавших находятся в Котельниках. В Раменском ранены 3 человека, среди них 10‑летняя девочка. Также пострадавшие есть в Солнечногорске, Дзержинском, Котельниках и Люберцах. Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь, отметил Воробьев.

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