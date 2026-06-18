Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 14:15

Происшествия

Глава Московской области сообщил о 17 пострадавших в результате атаки БПЛА

Глава Московской области сообщил о 17 пострадавших в результате атаки БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА

"Новости дня": пожар на Московском НПЗ локализован

17 человек пострадали при атаке БПЛА в Московской области

Собянин: силы ПВО продолжают отражать попытки атаки БПЛА на Москву

Собянин: на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников

Новости регионов: улицы Владикавказа затопило после сильного ливня

Прокуратура Подмосковья запустила горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Новости мира: в Лос-Анджелесе загорелся склад, на котором хранились солнечные батареи

Шестеро пострадавших после атаки ВСУ на автобус в Брянской области остаются в больнице

В результате атаки беспилотников в Московской области в четверг, 18 июня, пострадали 17 человек, включая 2 детей. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, 9 пострадавших находятся в Котельниках. В Раменском ранены 3 человека, среди них 10‑летняя девочка. Также пострадавшие есть в Солнечногорске, Дзержинском, Котельниках и Люберцах. Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь, отметил Воробьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоРоман КарловНаталия Шкода

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика