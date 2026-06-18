Собянин: на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников

Силы ПВО Минобороны сбили еще 14 беспилотников на подлете к Москве. Таким образом, сбито около 180 беспилотников. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Ранее мэр столицы рассказал, что нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). В настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий атаки. Работа ПВО продолжается.

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