21 мая, 12:00Мэр Москвы
Собянин: городские службы Москвы внедряют разработки столичных специалистов
На станциях водоподготовки Мосводоканала внедрили высокочувствительное оборудование для экспресс-анализа воды. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.
Система способна распознавать более 15 тысяч химических соединений, а производит ее московская компания.
Для коммунальных служб также закупили новую спецтехнику на базе "КамАЗа". Машины оснащены автоматизированными системами очистки канализации, благодаря чему сотрудникам не нужно спускаться в колодцы.
