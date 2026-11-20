Дворец спорта в Мнёвниковской пойме дополнит инфраструктуру развивающегося района – будущего центра экономической активности Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Здание возводят в рамках масштабного инвестиционного проекта при поддержке города. Москва выделила инвестору участок на улице Нижние Мнёвники, недалеко от станции метро "Терехово". Дворец будет с двумя ледовыми аренами и станет универсальной площадкой как для зимних, так и для летних дисциплин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.