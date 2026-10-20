Дегтярев заявил о препятствиях для российских спортсменов со стороны ЕС

Страны Евросоюза продолжают препятствовать участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, Минспорт ведет дипломатическую и юридическую работу для полноценного возвращения россиян на международную арену. В частности, ведомство оспаривает ограничения в спортивных федерациях и взаимодействует с МИД и Международным олимпийским комитетом.

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