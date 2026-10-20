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20 октября, 08:00

Спорт

Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" доступны москвичам

Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" доступны москвичам

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Москвичей пригласили на бесплатные спортивные занятия 19 октября

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В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На дворовых и парковых площадках ждут любителей фитнеса, на ВДНХ можно заняться йогой.

Москвичей приглашают в спортивные секции. В клубе "Тушино" пройдут тренировки по футболу, в спортивной зоне "Орион" ждут любителей оздоровительной гимнастики. На некоторые мероприятия нужно заранее зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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