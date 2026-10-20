Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" доступны москвичам

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На дворовых и парковых площадках ждут любителей фитнеса, на ВДНХ можно заняться йогой.

Москвичей приглашают в спортивные секции. В клубе "Тушино" пройдут тренировки по футболу, в спортивной зоне "Орион" ждут любителей оздоровительной гимнастики. На некоторые мероприятия нужно заранее зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.