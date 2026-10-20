В Москве растет интерес школьников к ИТ-направлениям

В Москве растет интерес школьников к ИТ. В этом году в седьмые классы ИТ-вертикали поступили более 8,8 тысячи учеников, что на 10% больше, чем годом ранее.

Среди старшеклассников профильные ИТ-классы выбрали почти 7 тысяч человек. Это более чем на 20% превышает прошлогодний показатель. Программы ИТ-вертикали действуют в 244 столичных школах, а ИТ-классы открыты в 196 учебных заведениях.

Школьники углубленно изучают робототехнику, большие данные, искусственный интеллект и информационную безопасность. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.