Явка на выборах в Москве превысила 51%, по России предварительно проголосовали 57% избирателей. Жители столицы выбирали депутатов Государственной думы по одномандатным округам и партийным спискам.

В электронном голосовании в Москве приняли участие около 3,5 миллиона человек. После завершения голосования началась расшифровка результатов. Ключи шифрования заранее разделили на пять частей, а после закрытия участков их объединили на компьютере, не подключенном к интернету.

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