В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования на выборах в Государственную думу. На избирательных участках жители столицы могли отдать голос с помощью бумажных бюллетеней. После завершения голосования участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

Председатель УИК Александр Пестов рассказал, что сначала комиссия погасит неиспользованные бюллетени и проверит список избирателей. Затем специалисты вскроют ящики для голосования и пакеты с бюллетенями за предыдущие дни, сверив их содержимое с сопроводительными документами.

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