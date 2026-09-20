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20 сентября, 21:15

Политика

В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования

В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования

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В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования на выборах в Государственную думу. На избирательных участках жители столицы могли отдать голос с помощью бумажных бюллетеней. После завершения голосования участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

Председатель УИК Александр Пестов рассказал, что сначала комиссия погасит неиспользованные бюллетени и проверит список избирателей. Затем специалисты вскроют ящики для голосования и пакеты с бюллетенями за предыдущие дни, сверив их содержимое с сопроводительными документами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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