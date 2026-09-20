Ситуационный центр Общественной палаты следит за голосованием во всех регионах России

Ситуационный центр Общественной палаты России контролирует работу избирательных участков во всех регионах страны. Волонтеры проверяют соблюдение установленных критериев, следят за видеотрансляциями и связываются с наблюдателями.

За три дня ситуационный центр посетили 133 международных наблюдателя из 68 стран. Всего за голосованием следят более 124 тысяч наблюдателей от Общественной палаты России и ее региональных отделений. Центры общественного наблюдения работают во всех 89 субъектах страны.

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