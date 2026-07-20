20 июля, 14:15Мэр Москвы
Собянин проверил ход строительства магистрали между МСД и улицей Академика Королева
Сергей Собянин проверил ход строительства новой магистрали, которая свяжет Московский скоростной диаметр и улицу Академика Королева. Готовность объекта составляет около 60%.
Проект считается одним из самых сложных в инженерном плане. Он включает путепровод через МЦД-3 и две эстакады – со стороны Дмитровского шоссе и Валаамской улицы. Трассу прокладывают параллельно с реализацией других объектов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.