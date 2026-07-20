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20 июля, 09:30

Транспорт

Интенсивность движения на дорогах в Москве 20 июля составила 3 балла

Интенсивность движения на дорогах в Москве 20 июля составила 3 балла

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Утром 20 июля интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском, Ленинградском шоссе в сторону центра и на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером возможны заторы по направлению в область на радиальных трассах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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