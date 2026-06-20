Причины пожара на строительном рынке выясняют в Балашихе

В подмосковной Балашихе выясняют причины мощного пожара на строительном рынке. Из-за большого количества горючих материалов огонь распространился на площадь более 1 300 квадратных метров. К этому часу возгорание удалось потушить, сейчас продолжается проливка.

Очевидец пожара сообщила, что сначала увидела дым, затем пламя пошло по крыше. Началась паника, владелец и сотрудники начали выносить товары. Все произошло очень стремительно, сантехника и смеси начали вывозить, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

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