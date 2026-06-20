"Выбор Рыбова": пельмени

Пельмени присутствуют в рационе питания практически ежедневно, однако далеко не все известно об этом продукте. Что представляет собой "ручная лепка" и кому на самом деле принадлежат руки, которые их лепят?

Категории пельменей от "А" до "Г": в каких из них содержится избыточное количество мяса, а в каких оно отсутствует полностью? Почему замороженные пельмени могут представлять опасность? И как правильно варить пельмени с точки зрения кулинарной науки?

Об этом – в программе "Выбор Рыбова".