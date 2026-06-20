20 июня, 11:15Общество
Короткие дожди пройдут в Москве 20 июня
Москвичей ждут теплые выходные. Днем 20 июня термометры покажут 23 градуса, местами пройдут короткие дожди, возможно усиление ветра. В воскресенье, 21 июня, будет сухо и солнечно, синоптики обещают до 25 градусов.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 20 числа ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составит 19–23 градуса.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.