Короткие дожди пройдут в Москве 20 июня

Москвичей ждут теплые выходные. Днем 20 июня термометры покажут 23 градуса, местами пройдут короткие дожди, возможно усиление ветра. В воскресенье, 21 июня, будет сухо и солнечно, синоптики обещают до 25 градусов.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок