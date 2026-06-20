Новости регионов: катамаран с туристами перевернулся на реке Учкулан

Катамаран с туристами перевернулся на реке Учкулан в Карачаево-Черкесии. Следователи установили, что туристы сплавлялись без инструктора и не поставили в известность МЧС о своем маршруте. В результате крушения одного человека унесло течением, второй выбрался на берег самостоятельно.

Град размером с грецкий орех выпал в городе Шахты Ростовской области. Местные жители накрывали машины коврами, одеялами и всем, что попадалось под руку. Повреждения получили автомобили, огороды, теплицы, витрины магазинов, оборваны электропровода и нарушена работа связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.