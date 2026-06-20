Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 10:00

Происшествия

Новости регионов: катамаран с туристами перевернулся на реке Учкулан

Новости регионов: катамаран с туристами перевернулся на реке Учкулан

"Московский патруль": сотни упаковок опасных препаратов изъяты на складах в Москве

"Московский патруль": аферист в Москве поссорился с сообщниками во время преступления

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 июня

Песков заявил о высоких показателях работы ПВО

Собянин: силы ПВО на ближнем рубеже отразили атаку 76 БПЛА, летевших к Москве

Два легковых автомобиля столкнулись на Фрунзенской набережной

Новости мира: число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 230

Новости мира: подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер задержали в Нью-Йорке

Новости регионов: в Ингушетии ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего в реке

Катамаран с туристами перевернулся на реке Учкулан в Карачаево-Черкесии. Следователи установили, что туристы сплавлялись без инструктора и не поставили в известность МЧС о своем маршруте. В результате крушения одного человека унесло течением, второй выбрался на берег самостоятельно.

Град размером с грецкий орех выпал в городе Шахты Ростовской области. Местные жители накрывали машины коврами, одеялами и всем, что попадалось под руку. Повреждения получили автомобили, огороды, теплицы, витрины магазинов, оборваны электропровода и нарушена работа связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодарегионывидеоЕгор Бедуля

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика