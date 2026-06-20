Черешня подорожала в Москве на 10%

Черешня остается одной из самых популярных сезонных ягод в Москве. В этом году цены на черешню выросли примерно на 10%: в начале сезона килограмм стоил около 850 рублей.

Сейчас на прилавках представлена продукция из Азербайджана, Узбекистана и Турции, а объемы российской ягоды пока ограничены. По словам экспертов, сезон только начинается, а пик поставок ожидается к концу июня.

Продавцы на столичных рынках предлагают черешню по цене от 650 рублей за килограмм в зависимости от сорта и размера ягод. Специалисты советуют выбирать черешню с гладкой блестящей кожицей, зеленой плодоножкой и плотной мякотью без повреждений.

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