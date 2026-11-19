19 ноября, 18:15Политика
Путин заявил о готовности России продолжать диалог по Украине
Россия готова продолжать диалог с Украиной и согласилась на компромиссы, предложенные американской стороной до встречи на Аляске. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров в Шэньчжэне.
Президент отметил, что теперь решение о завершении конфликта зависит от украинской стороны. По словам главы государства, Россия также продолжит создавать зоны безопасности вдоль границ с Украиной и усиливать защиту трассы "Новороссия".
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