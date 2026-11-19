Россия будет создавать полосы безопасности вдоль границ с Украиной. Об этом заявил Владимир Путин по итогам рабочей программы саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Президент также заявил, что Россия будет делать все необходимое для защиты сухопутной трассы в Крым, которая проходит через Херсонскую и Запорожскую области.

Путин отметил, что Россия не хочет продолжения вооруженного конфликта и готова к диалогу с Украиной. По его словам, решение о продолжении переговоров зависит и от украинской стороны.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.