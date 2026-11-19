На сайте Кремля опубликовали декларацию России, Китая и США о мире. Она состоит из четырех пунктов.

Лидеры государств выразили приверженность реформированию ООН, чтобы более эффективно реагировать на глобальные вызовы. Также страны планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех государств. Третий пункт касается принципа согласия стран и соблюдения иммунитетов официальных лиц. В заключительной части документа следует заявление всех трех лидеров о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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