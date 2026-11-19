Стоимость 1 килограмма икры нерки выросла до 18 тысяч рублей, а кижуча – до 24 тысяч.



Повышение цен объясняют неудавшейся путиной. Объемы производства тоже упали. Итоговый вылов в 2026 году составил около 100 тысяч тонн при первоначальном прогнозе 227 тысяч. Это привело к росту оптовых цен, которые потянули за собой розничные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



