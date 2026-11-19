Менее 30 минут остается до начала трехсторонних переговоров Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча пройдет на территории пятизвездочного курорта на северо-западе Шэньчжэня. Главной темой обсуждения станет ситуация на Украине.

Ранее Путин выступил на пленарном заседании саммита АТЭС и провел двустороннюю встречу с Трампом. Переговоры продолжались менее 1 часа. По их итогам президенты решили не делать официальных заявлений. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры обсудили украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений.

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