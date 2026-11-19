Умение пользоваться кредитной картой может говорить о финансовой грамотности человека. Такое мнение высказали эксперты Института международных экономических связей.

Отсутствие кредитки специалисты расценивают как негативный признак. Наиболее выгодный вариант использования кредитной карты заключается в том, чтобы брать деньги у банка на несколько месяцев и возвращать их в течение льготного периода без уплаты процентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.