19 ноября, 08:00Спорт
Российский теннисист Медведев проиграл второй матч на Итоговом турнире ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу во втором матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине. Испанский теннисист выиграл встречу со счетом 6:2, 6:3.
Эта победа стала для третьей ракетки мира второй подряд на турнире и досрочно обеспечила ему выход в полуфинал. У Медведева еще сохраняются шансы на выход в следующий раунд. Российский теннисист сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо 20 ноября.
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