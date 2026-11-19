Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу во втором матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине. Испанский теннисист выиграл встречу со счетом 6:2, 6:3.

Эта победа стала для третьей ракетки мира второй подряд на турнире и досрочно обеспечила ему выход в полуфинал. У Медведева еще сохраняются шансы на выход в следующий раунд. Российский теннисист сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо 20 ноября.

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