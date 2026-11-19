Москва возглавила рейтинг регионов России по достижению Целей устойчивого развития ООН.

Исследование проводит МГИМО с 2022 года. В этот раз результаты представили в Анталье – в российском павильоне на Конференции ООН по изменению климата. Рейтинг охватывает широкий круг вопросов – от здоровья и благополучия жителей до экономического роста, развития инфраструктуры и сохранения окружающей среды.

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