19 ноября, 07:30Общество
Москва возглавила рейтинг регионов России по достижению Целей устойчивого развития ООН
Москва возглавила рейтинг регионов России по достижению Целей устойчивого развития ООН.
Исследование проводит МГИМО с 2022 года. В этот раз результаты представили в Анталье – в российском павильоне на Конференции ООН по изменению климата. Рейтинг охватывает широкий круг вопросов – от здоровья и благополучия жителей до экономического роста, развития инфраструктуры и сохранения окружающей среды.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.