Мошенники перед выходом видеоигры GTA VI похитили у российских геймеров почти миллион рублей. Поклонники игры потеряли бдительность и перевели деньги в фейковый магазин цифровых товаров.

Официально приобрести игру в российском PlayStation Store нельзя, а оплатить покупку российской банковской картой не получится. Поэтому фанаты серии ищут обходные пути и готовы переплачивать.

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