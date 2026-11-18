18 ноября, 22:30Безопасность
Мошенники перед выходом GTA VI похитили у россиян почти миллион рублей
Мошенники перед выходом видеоигры GTA VI похитили у российских геймеров почти миллион рублей. Поклонники игры потеряли бдительность и перевели деньги в фейковый магазин цифровых товаров.
Официально приобрести игру в российском PlayStation Store нельзя, а оплатить покупку российской банковской картой не получится. Поэтому фанаты серии ищут обходные пути и готовы переплачивать.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.