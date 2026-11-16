16 ноября, 07:15Безопасность
В МВД предупредили водителей о новой схеме мошенничества
Мошенники рассылают автовладельцам СМС с уведомлениями о несуществующих штрафах за неправильную парковку. О новой схеме предупредили в МВД.
Злоумышленники угрождают удвоить сумму штрафа, если его не оплатить сразу. Ссылка в сообщении, которая якобы предназначена для срочной оплаты, ведет на фишинговый ресурс. Там пользователям предлагают ввести данные банковской карты.
В результате реквизиты попадают к мошенникам, а переведенные деньги поступают на их счета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.