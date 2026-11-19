Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

От МЦД Останкино до ВДНХ строят новую трамвайную линию протяженностью 3,8 километра, сообщил Сергей Собянин. Благодаря новой линии пассажирам станет удобнее добираться до телецентра "Останкино" и не только. На северо-востоке появится пересадочный узел, который улучшит транспортные связи с районами вдоль МЦД-3.

"В районе Коммунарка в рамках АИП столицы ведется строительство кластера, объединяющего современные образовательные, культурные и научные объекты. Уже готов конструктив Головного центра, работы завершили всего за шесть месяцев. Высоких темпов удалось достичь благодаря системе высокоскоростного индустриального строительства. Все элементы производят на роботизированном оборудовании одного из отечественных производств и поставляют на площадку уже готовыми к монтажу", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На строящейся станции "ЗИЛ" новой Бирюлевской линии метро завершились монолитные работы в оборотных тупиках. Строителям осталось завершить отделку, обратную засыпку, проложить рельсы и подключить инженерные сети.





