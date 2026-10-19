19 октября, 17:15Происшествия
Прокуратура взяла на контроль происшествие с выпавшим из окна ребенком в Некрасовке
Прокуратура Москвы взяла на контроль происшествие с ребенком, выпавшим из окна многоэтажного дома в Некрасовке. Прохожие поймали мальчика. На месте работали оперативные службы.
В ведомстве напомнили, что открытые окна представляют опасность для детей. В прокуратуре рекомендовали не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, не ставить рядом с ними мебель и не рассчитывать на защиту москитных сеток.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.