Прокуратура взяла на контроль происшествие с выпавшим из окна ребенком в Некрасовке

Прокуратура Москвы взяла на контроль происшествие с ребенком, выпавшим из окна многоэтажного дома в Некрасовке. Прохожие поймали мальчика. На месте работали оперативные службы.

В ведомстве напомнили, что открытые окна представляют опасность для детей. В прокуратуре рекомендовали не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, не ставить рядом с ними мебель и не рассчитывать на защиту москитных сеток.

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