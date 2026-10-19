Число поездок россиян в Европу по визам выросло на 14%

Количество поездок россиян в Европу по выданным визам в этом году увеличилось на 14%. При этом туристы не спешат отменять путешествия на фоне протестов и беспорядков в европейских городах.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, на текущие даты аннуляций туров не наблюдается. Это связано в том числе с тем, что многоразовые шенгенские визы стали редкостью и для каждой поездки приходится оформлять новую.

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