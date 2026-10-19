Новости спорта: россиянка Абраамян стала чемпионкой Европы по настольному теннису

Россиянка Элизабет Абраамян стала чемпионкой Европы по настольному теннису. Она назвала свой результат "невероятным счастьем", отметила, что гордится общей победой команды, и поблагодарила всех, кто поддерживал ее. Чемпионат проходил в Любляне, столице Словении. В финале Абраамян обыграла немецкую теннисистку Аннет Кауфман со счетом 4:3.

Михаил Подкорытов стал победителем первенства Европы среди спортсменов до 23 лет в весовой категории до 95 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 165 килограммов в рывке и 208 килограммов в толчке, опередив всех соперников. Видео его рекордного подхода опубликовала Федерация тяжелой атлетики России. Для Подкорытова это первое крупное международное золото на молодежном уровне.

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