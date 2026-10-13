Экс-игрок "Локомотива" забил "Барселоне" в Лиге чемпионов за "Галатасарай"

Бывший футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков, перешедший в "Галатасарай", отличился голом в ворота "Барселоны" в матче Лиги чемпионов. В турецкий клуб он перешел ради игры в этом турнире против легендарных команд.

У Батракова давние счеты с "Барселоной": в 14 лет он не забил пенальти в матче за Локомотив на международном турнире, и его команда проиграла.

В тот же вечер московский "Локомотив" без Батракова уступил клубу "Акрон" в Кубке России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

