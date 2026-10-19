Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Мошенники начали представляться сотрудниками компаний, которые устанавливают заграждения для мусорных баков во дворах, предупредили в МВД. Под предлогом оформления договора аферисты просят назвать паспортные данные, СНИЛС и код из СМС.

После этого разговор прекращается, а позже человеку звонят лжесотрудники силовых ведомств, запугивают и требуют перевести деньги на "безопасный счет". В МВД призывают граждан не сообщать незнакомцам личные данные и коды из СМС.

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