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19 сентября, 09:15

Политика

В Мосгоризбиркоме рассказали, как проходит голосование на выборах в Госдуму в столице

В Мосгоризбиркоме рассказали, как проходит голосование на выборах в Госдуму в столице

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Выборы в Госдуму продолжаются в Москве. О ходе голосования рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, когда избиратель приходит на участок, если он не голосовал дистанционно, ему выдают бюллетень. Если он проголосовал дистанционно, благодаря электронному списку избирателей это увидят, и бюллетень на участке ему уже выдавать не имеют права.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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