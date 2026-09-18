Общественный штаб следит за проведением выборов в Москве

В Общественном штабе следят за проведением выборов в столице. Его специалисты обеспечивают контроль на всех этапах процесса – от подготовки до подведения итогов. При этом наблюдают как за избирательными участками, так и за онлайн-голосованием.

Первый день выборов депутатов Госдумы в Москве подошел к концу. Избирательные участки закрыты до утра 19 сентября, однако электронное голосование остается доступным.

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