Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 22:45

Политика

Общественный штаб следит за проведением выборов в Москве

Общественный штаб следит за проведением выборов в Москве

Путин выступил на заседании Военно-промышленной комиссии

На участках Москвы завершился первый день голосования, оно продолжается онлайн

ОШ: первый день голосования на выборах в столице прошел в штатном режиме

Явка на выборах в Москве на 22:00 составила 28,6%

"Московский патруль": сотрудники полиции работают в усиленном режиме на выборах в Госдуму

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 сентября

Мосгорибзирком: 2,27 млн избирателей уже приняли участие в голосовании в Москве

Путин сообщил о значительном росте производства на оборонных предприятиях России

ОШ: электронным голосованием в Москве воспользовались 2 млн человек

В Общественном штабе следят за проведением выборов в столице. Его специалисты обеспечивают контроль на всех этапах процесса – от подготовки до подведения итогов. При этом наблюдают как за избирательными участками, так и за онлайн-голосованием.

Первый день выборов депутатов Госдумы в Москве подошел к концу. Избирательные участки закрыты до утра 19 сентября, однако электронное голосование остается доступным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикагородвидеоНаиль ГубаевАнна Глебова

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика