Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 августа

Россия уже начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на топливном рынке страны должна улучшиться после выхода из ремонта ряда НПЗ.

Тем временем в Подмосковье обнаружили нелегальную заправку. Она размещалась в одном из гаражей в Долгопрудном. Бензин и дизель хранили там в емкостях примерно по тысяче литров.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

