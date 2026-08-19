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19 августа, 21:00

Общество

Семейный фестиваль, посвященный Яблочному Спасу, состоялся на северо-востоке столицы

Семейный фестиваль, посвященный Яблочному Спасу, состоялся на северо-востоке столицы

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В Алтуфьевском районе 19 августа организовали семейную программу, приуроченную к Яблочному Спасу. На площадке фестиваля собрались прихожане храма Торжества Православия в Алтуфьеве, военнослужащие Росгвардии и участники специальной военной операции и их семьи. Мероприятие объединило около 150 человек.

Для гостей подготовили программу, посвященную народным традициям. Для детей и взрослых были организованы творческие мастер-классы и тематические викторины, связанные с фольклорным наследием, пословицами, поговорками и сюжетами русских народных сказок. Центральными темами мероприятия стали преемственность поколений, общее культурное наследие и единство жителей страны. Гость фестиваля, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО Александр Шелковой отметил, что такие встречи помогают укреплять связь поколений, поддерживать семьи участников СВО и сохранять традиции взаимопомощи.

"Единство общества и преемственность поколений укрепляются благодаря совместным традициям, патриотическому воспитанию и волонтерству. Сегодня это проявляется и в поддержке бойцов специальной военной операции и их семей. Летом этого года для московских школьников открыты 10 спортивно-патриотических лагерей, рассчитанных на 13 тысяч детей. В Москве сформировано волонтерское сообщество. Только к проекту "Москва помогает" присоединились свыше 19 тысяч волонтеров. С 2022 года москвичи собрали более 5,1 миллиона необходимых вещей и предметов для участников СВО, жителей исторических и приграничных регионов. Такие инициативы показывают, что традиции взаимопомощи, семейной поддержки и ответственности за свою страну сохраняются и получают продолжение в современных городских проектах", – отметил он.

Шелковой добавил, что Москва создает множество возможностей для семейного досуга. Одной из ключевых городских инициатив стал проект "Лето в Москве", который в этом году проводится под девизом "Время быть вместе" и объединяет более 500 площадок во всех районах столицы. Для жителей и гостей города проводят концерты, спортивные тренировки, творческие мастер-классы, кинопоказы под открытым небом, театральные постановки, фестивали и семейные праздники. По информации правительства Москвы, в предыдущем сезоне проекта состоялось 122 тысяч мероприятий, которые посетили 64 миллиона человек.

В столице также развита система поддержки семей с детьми, в том числе многодетных. Она включает льготы, помощь в организации отдыха, а также широкий выбор кружков и секций. Сегодня в Москве открыто более 140 тысяч направлений дополнительного образования. При этом город постоянно совершенствует систему предоставления услуг, делая большинство из них доступными в электронном формате. По информации Правительства Москвы, с 2010 года число многодетных семей в столице выросло почти в четыре раза – сегодня их более 250 тысяч, в них воспитываются около 640 тысяч детей.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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