Путин привел Москву в пример по применению технологий в социальной сфере

Москва является одним из наиболее ярких примеров эффективного внедрения искусственного интеллекта в медицину. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент отметил, что современные технологии необходимо активнее применять в социальной сфере. В качестве примера он привел использование "компьютерного зрения" для анализа рентгеновских снимков в Москве.

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