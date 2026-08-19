Правительство РФ поможет восстановить поврежденные после ударов ВСУ логистические центры

Правительство РФ поможет восстановить поврежденные в результате ударов ВСУ логистические центры и склады. Соответствующее поручение кабмину дал Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент отметил, что атаки по инфраструктуре не приводят к критическим последствиям, однако наносят вред и могут влиять на темпы экономического развития.

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