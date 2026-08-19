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19 августа, 17:15

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Эксперт заявил, что сбой на подстанции мог привести к отключению света в Москве

Эксперт заявил, что сбой на подстанции мог привести к отключению света в Москве

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Сбой на подстанции мог стать причиной кратковременного отключения света в нескольких районах Москвы. Такое предположение высказал главный редактор издания "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.

По его словам, подстанция могла не справиться с приемом или выдачей необходимого объема электроэнергии. При подобных сбоях в работу должны автоматически включаться резервные источники питания, однако в этот раз этого, предположительно, не произошло.

Эксперт отметил, что отдельно необходимо проверить причины перебоев с интернетом, которые произошли одновременно с отключением электричества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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