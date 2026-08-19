19 августа, 15:30Общество
Путин назвал сильных специалистов залогом качественной работы соцсферы
Сильные специалисты современной инфраструктуры являются залогом высокого качества работы социальной сферы. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.
В качестве главного критерия президент России выделил оценки граждан. Он напомнил, что с 2026 года через портал "Госуслуги" можно оценить работу образовательных, спортивных, культурных и медицинских организаций.
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