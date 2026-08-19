Путин назвал сильных специалистов залогом качественной работы соцсферы

Сильные специалисты современной инфраструктуры являются залогом высокого качества работы социальной сферы. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.

В качестве главного критерия президент России выделил оценки граждан. Он напомнил, что с 2026 года через портал "Госуслуги" можно оценить работу образовательных, спортивных, культурных и медицинских организаций.

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