Москвовед рассказала, как выглядят найденные в Кремле мощи Дмитрия Донского

Мощи Дмитрия Донского, обнаруженные в саркофаге в Архангельском соборе Кремля, дошли до нашего времени практически полностью. Исключением стала только пяточная кость, рассказала москвовед и историк Екатерина Жиляева.

По ее словам, она была повреждена в XIX веке при реставрации захоронения Дмитрия Донского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.