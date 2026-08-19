19 августа, 13:45Общество
Москвовед рассказала, как выглядят найденные в Кремле мощи Дмитрия Донского
Мощи Дмитрия Донского, обнаруженные в саркофаге в Архангельском соборе Кремля, дошли до нашего времени практически полностью. Исключением стала только пяточная кость, рассказала москвовед и историк Екатерина Жиляева.
По ее словам, она была повреждена в XIX веке при реставрации захоронения Дмитрия Донского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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