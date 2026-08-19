В Москве возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с попугаями в антикафе

В отношении одного из столичных антикафе возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Поводом стали жалобы посетителей, после которых сотрудники природоохранной прокуратуры провели проверку заведения.

В антикафе находились более 200 попугаев. Прокуроры выявили многочисленные нарушения условий их содержания. Кроме того, у владельцев не оказалось необходимых ветеринарных документов и лицензий.

В морозильной камере обнаружили мертвых птиц. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.