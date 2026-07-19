Врачи института Склифосовского спасли зрение пациентке с аневризмой сонной артерии

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели гибридную операцию пациентке с аневризмой внутренней сонной артерии, которая сдавливала зрительный нерв и могла привести к полной потере зрения. Сама пациентка жаловалась на черное пятно в левом глазу.

В результате эндоваскулярные специалисты через прокол в бедре перекрыли кровоток по внутренней сонной артерии. Затем нейрохирурги выделили аневризму и наложили титановую клипсу. Через сутки после операции пациентку перевели из реанимации в обычную палату, а через десять дней выписали домой.

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